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Что произошло за день: вторник, 23 мая

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- В "Гоголь-центре" и у его художественного руководителя Кирилла Серебренникова прошли обыски, связанные с уголовным делом 2015 года о хищении бюджетных средств. По версии следствия, ущерб составил 200 млн рублей. После обыска Серебренникова увезли на допрос в Следственный комитет.

- Британская полиция арестовала первого подозреваемого в причастности к теракту на стадионе "Манчестер Арена" в Манчестере. Согласно последним данным, жертвами взрыва, который произошел во время концерта, стали 22 человека. Среди погибших есть дети. Ответственность за теракт взяла на себя группировка "Исламское государство" (запрещено в России).

- Следствие предъявило бывшему министру экономического развития Алексею Улюкаеву обвинение в окончательной редакции по делу о коррупции.

- Британский актер сэр Роджер Мур скончался в возрасте 89 лет в Швейцарии.

- Всемирный банк снизил прогноз роста ВВП России.

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У нас и какие-то ДЮШесеры, СШОР, ДЮСШ, СШ, ЦСП и ЦОПы и, бог знает, чего только нету. По сути, все они занимаются одним и тем же

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В РоссииСледствие предъявило Улюкаеву обвинение в окончательной редакцииКультураСкончался актер Роджер МурКультураСКР заявил о похищении в 200 млн рублей студией Серебренникова В миреОтветственность за теракт в Манчестере взяло на себя ИГ
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