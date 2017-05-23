Что произошло за день: вторник, 23 мая

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- В "Гоголь-центре" и у его художественного руководителя Кирилла Серебренникова прошли обыски, связанные с уголовным делом 2015 года о хищении бюджетных средств. По версии следствия, ущерб составил 200 млн рублей. После обыска Серебренникова увезли на допрос в Следственный комитет.

- Британская полиция арестовала первого подозреваемого в причастности к теракту на стадионе "Манчестер Арена" в Манчестере. Согласно последним данным, жертвами взрыва, который произошел во время концерта, стали 22 человека. Среди погибших есть дети. Ответственность за теракт взяла на себя группировка "Исламское государство" (запрещено в России).

- Следствие предъявило бывшему министру экономического развития Алексею Улюкаеву обвинение в окончательной редакции по делу о коррупции.

- Британский актер сэр Роджер Мур скончался в возрасте 89 лет в Швейцарии.

- Всемирный банк снизил прогноз роста ВВП России.