Заключен контракт на поставку военным ракет-носителей "Союз-2"

Адвокат режиссера заявил, что он не имеет статуса ни подозреваемого, ни обвиняемого Подробнее

Режиссер Серебренников проходит как свидетель по делу о растрате

Ему инкриминируется получение взятки в особо крупном размере Подробнее

Это снизит отток кадров, уверены в ведомстве Подробнее

Следственный комитет предложил освободить своих сотрудников от службы в армии

Серебренников отпущен из СКР под обязательство о явке к следователю

23 мая 12:06

Москалькова поддержала идею запретить подросткам участвовать в протестных акциях

По ее мнению, подростки, не созревшие в своих политических убеждениях, могут стать объектом для манипуляций Подробнее

23 мая 11:50

Обыски у режиссера Серебренникова связали с делом о растрате

По данным источника "Интерфакса", следователи занимаются делом о хищениях в департаменте культуры Москвы Подробнее

23 мая 11:39

Число не знающих о сталинских репрессиях россиян выросло вдвое

Около половины опрошенных заявили, что не стоит вспоминать о "большом терроре" Подробнее

22 мая 18:10

"Роскосмос" проработает вопрос создания альтернативы МКС с партнерами по БРИКС

Дмитрий Рогозин напомнил, что пока есть договоренность с США о работе на Международной космической станции до 2024 года Подробнее

22 мая 15:08

СМИ сообщили о гибели двух российских военных в Сирии

Оба российских офицера, служивших в Сирии военными советниками, погибли в начале мая Подробнее

22 мая 14:16

МВД РФ собралось ужесточить наказание за отказ водителя от проверки на алкоголь