Заключен контракт на поставку военным ракет-носителей "Союз-2"

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Промышленность поставит Минобороны РФ ракеты-носители "Союз-2", которые будут запускать с космодрома "Плесецк", сообщили в военном ведомстве.
"В рамках реализации государственного оборонного заказа ГОЗ-2017 министерство обороны РФ и АО "Ракетно-космический центр "Прогресс" заключили контракты на поставку ракет-носителей "Союз-2", говорится в сообщении Минобороны РФ в фейсбуке.
Отмечается, что запуск ракет-носителей "Союз-2" запланирован с космодрома Плесецк.
"Ракета-носитель "Союз-2" в сочетании с разгонным блоком "Фрегат" или блоком выведения "Волга" позволяет выводить космические аппараты на всевозможные типы орбит: низкие, средние, высокоэллиптические, солнечно-синхронные, геопереходные и геостационарные", - говорится в сообщении.