Кадыров предложил отказаться от выпускных в чеченских школах

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Глава Чечни Рамзан Кадыров предложил отказаться от проведения выпускных вечеров в школах республики. Предложение прозвучало в рамках разговора с министром образования региона Исмаилом Байхановым, сообщает Кадыров в инстаграме.

"Родители могут организовать их (выпускные вечера — ИФ) по своему усмотрению. Различных домов торжеств, кафе и ресторанов в республике достаточно для всех желающих отметить завершение учебы в школе", — отметил Кадыров.

Вопрос выпускных будут решать родительские комитет и сами выпускники, полагает глава Чечни. В школах собирать деньги для этого не должны, уверен Кадыров.