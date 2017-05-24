Кадыров предложил отказаться от выпускных в чеченских школах

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Глава Чечни Рамзан Кадыров предложил отказаться от проведения выпускных вечеров в школах республики. Предложение прозвучало в рамках разговора с министром образования региона Исмаилом Байхановым, сообщает Кадыров в инстаграме.
"Родители могут организовать их (выпускные вечера — ИФ) по своему усмотрению. Различных домов торжеств, кафе и ресторанов в республике достаточно для всех желающих отметить завершение учебы в школе", — отметил Кадыров.
Дорогие друзья! Сегодня я провел рабочую встречу с министром образования и науки Чеченской Республики Исмаилом Байхановым. Мы обсудили результаты уходящего учебного года. Министр подробно рассказал о ходе подготовки к государственной итоговой аттестации в общеобразовательных учебных заведениях республики. Он также сообщил, что в этом году ЕГЭ сдают 7418 выпускников, а ОГЭ - около двадцати тысяч выпускников. Были проведены мероприятия "Я сдам ЕГЭ" и "Я сдам ОГЭ", которые я ранее инициировал. Они показывают, что результаты выпускников постоянно улучшаются. Так, по сравнению с прошлым годом по математике, русскому языку и физике есть улучшение на 10-15 баллов. Мы уделили внимание и теме выпускных вечеров. Я предложил уйти от практики проведения подобных мероприятий в школах. Родители могут организовать их по своему усмотрению. Различных домов торжеств, кафе и ресторанов в республике достаточно для всех желающих отметить завершение учебы в школе. Этот вопрос будут решать родительский комитет и сами дети, но непосредственно в школах собирать денежные средства для проведения вечеров не должны. Я пожелал Исмаилу Байханову успехов в работе министерства, а всем выпускникам отличной сдачи экзаменов! #Кадыров #Россия #Чечня #Образование #Наука
Вопрос выпускных будут решать родительские комитет и сами выпускники, полагает глава Чечни. В школах собирать деньги для этого не должны, уверен Кадыров.