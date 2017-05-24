Площадь лесных пожаров снова начала расти в Иркутской области

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - В Иркутской области за минувшие сутки было ликвидировано восемь лесных пожаров общей площадью 171,5 га, сообщает в среду пресс-служба регионального правительства.

"Потушено семь новых возгораний - по одному в Аларском, Иркутском, Заларинском, Бодайбинском, Тулунском, Куйтунском и Черемховском районах. Огнем пройдено 101 га леса, 19 га редколесья и 27,5 нелесных гектаров. Потушен также ранее зарегистрированный пожар площадью 24 га в Заларинском районе", - говорится в сообщении.

В настоящее время зафиксировано три пожара - два локализованных общей площадью 75 га в Усольском и Зиминском районах, и еще один на 60 га в Заларинском районе.

"Гражданам запрещается посещать леса и пользоваться открытым огнем на приусадебных участках и на природе", - отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что в понедельник было ликвидировано восемь лесных пожаров площадью 72,2 га, на вторник перешел один очаг 25 га.

Первый лесной пожар в Иркутской области в текущем году был зафиксирован 13 апреля. К настоящему времени потушено более 350 возгораний общей площадью более 50 тыс. га. В отдельные дни площадь горящих лесов достигала 7 тыс. га. Однако 18 мая на территорию региона зашел холодный атмосферный фронт, выпали обильные осадки и лесопожарная обстановка улучшилась.