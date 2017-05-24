Главные новости
В миреБританский премьер повысила уровень террористической угрозы до критическогоВ миреТрамп назвал Ким Чен Ына "безумцем с ядерным оружием"ЭкономикаТурция ограничила импорт пшеницы из России
В России

Площадь лесных пожаров снова начала расти в Иркутской области

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - В Иркутской области за минувшие сутки было ликвидировано восемь лесных пожаров общей площадью 171,5 га, сообщает в среду пресс-служба регионального правительства.

"Потушено семь новых возгораний - по одному в Аларском, Иркутском, Заларинском, Бодайбинском, Тулунском, Куйтунском и Черемховском районах. Огнем пройдено 101 га леса, 19 га редколесья и 27,5 нелесных гектаров. Потушен также ранее зарегистрированный пожар площадью 24 га в Заларинском районе", - говорится в сообщении.

В настоящее время зафиксировано три пожара - два локализованных общей площадью 75 га в Усольском и Зиминском районах, и еще один на 60 га в Заларинском районе.

"Гражданам запрещается посещать леса и пользоваться открытым огнем на приусадебных участках и на природе", - отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что в понедельник было ликвидировано восемь лесных пожаров площадью 72,2 га, на вторник перешел один очаг 25 га.

Первый лесной пожар в Иркутской области в текущем году был зафиксирован 13 апреля. К настоящему времени потушено более 350 возгораний общей площадью более 50 тыс. га. В отдельные дни площадь горящих лесов достигала 7 тыс. га. Однако 18 мая на территорию региона зашел холодный атмосферный фронт, выпали обильные осадки и лесопожарная обстановка улучшилась.

Теги: Россия, Иркутская область
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail

Новости по теме

В России
Минкомсвязи предложило оказывать госууслуги экстерриториальноМинкомсвязи предложило оказывать госууслуги экстерриториально
Согласно законопроекту, подавать документы и получать результаты можно будет вне зависимости от места жительстваПодробнее
Кадыров предложил отказаться от выпускных в чеченских школахКадыров предложил отказаться от выпускных в чеченских школах
Организацией торжеств должны заниматься родители выпускников, считает глава регионаПодробнее
Президент Филиппин сократит визит в РоссиюПрезидент Филиппин сократит визит в Россию
Родриго Дутерте сообщил о столкновениях с ИГИЛ в одной из провинцийПодробнее
Серебренников отпущен из СКР под обязательство о явке к следователюСеребренников отпущен из СКР под обязательство о явке к следователю
Худрук "Гоголь-центра" допрошен в качестве свидетеляПодробнее
Следственный комитет предложил освободить своих сотрудников от службы в армииСледственный комитет предложил освободить своих сотрудников от службы в армии
Это снизит отток кадров, уверены в ведомствеПодробнее
Следствие предъявило Улюкаеву обвинение в окончательной редакцииСледствие предъявило Улюкаеву обвинение в окончательной редакции
Ему инкриминируется получение взятки в особо крупном размереПодробнее
Режиссер Серебренников проходит как свидетель по делу о растратеРежиссер Серебренников проходит как свидетель по делу о растрате
Адвокат режиссера заявил, что он не имеет статуса ни подозреваемого, ни обвиняемогоПодробнее
Москалькова поддержала идею запретить подросткам участвовать в протестных акцияхМоскалькова поддержала идею запретить подросткам участвовать в протестных акциях
По ее мнению, подростки, не созревшие в своих политических убеждениях, могут стать объектом для манипуляцийПодробнее
Обыски у режиссера Серебренникова связали с делом о растратеОбыски у режиссера Серебренникова связали с делом о растрате
По данным источника "Интерфакса", следователи занимаются делом о хищениях в департаменте культуры МосквыПодробнее
Число не знающих о сталинских репрессиях россиян выросло вдвоеЧисло не знающих о сталинских репрессиях россиян выросло вдвое
Около половины опрошенных заявили, что не стоит вспоминать о "большом терроре"Подробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 23 мая6 фото
23 мая
Фотохроника 23 мая
Ушел из жизни Роджер Мур8 фото
23 мая
Ушел из жизни Роджер Мур
Теракт в Манчестере7 фото
23 мая
Теракт в Манчестере
Все фотогалереи
Цитата дня

У нас и какие-то ДЮШесеры, СШОР, ДЮСШ, СШ, ЦСП и ЦОПы и, бог знает, чего только нету. По сути, все они занимаются одним и тем же

Владимир Путин о сложности восприятия спортивных аббревиатур

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В миреБританский премьер повысила уровень террористической угрозы до критическогоВ миреТрамп назвал Ким Чен Ына "безумцем с ядерным оружием"ЭкономикаТурция ограничила импорт пшеницы из РоссииВ РоссииКадыров предложил отказаться от выпускных в чеченских школах
Проезд на МЦК с Android Pay и Mastercard месяц будет обходиться в половину стоимости
Более ста человек эвакуированы в тюменском селе из-за разлившейся реки Ишим
Минкомсвязи предложило оказывать госууслуги экстерриториально
Что случилось этой ночью: среда, 24 мая
Площадь лесных пожаров снова начала расти в Иркутской области
Норвежцы из батальона НАТО доставят в Литву военную технику
Аббас заявил о готовности немедленно начать переговоры с Израилем
Землетрясение магнитудой 3,5 зафиксировано на Алтае
Подозреваемого в терроризме сняли с британского рейса в Турцию
Трамп назвал Ким Чен Ына "безумцем с ядерным оружием"
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2017 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
Главная
В России В мире Экономика Спорт Культура Москва
Все новости Все сюжеты Все фотогалереи