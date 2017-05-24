Около 100 заключенных эвакуировали из-за пожара в челябинской колонии

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Пожарные потушили возгорание в здании исправительной колонии строгого режима №2 ГУФСИН по Челябинской области, сообщается на сайте регионального УФСИН в среду.

Пожар на площади 100 кв. метров начался накануне в 22:55 по местному времени (20:55 по Москве). В помещении отряда, где произошло возгорание, находилось 99 человек, все они были эвакуированы и распределены по другим отрядам, сказано в пресс-релизе.

В настоящее время пожар полностью ликвидирован, пострадавших нет, уточняется в сообщении. Обстоятельства ЧП и материальный ущерб устанавливаются.