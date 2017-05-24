Имя Доктора Лизы внесли в название фонда "Справедливая помощь"

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Созданный Елизаветой Глинкой благотворительный фонд официально переименован в фонд "Справедливая помощь Доктора Лизы", сообщается на сайте Совета по правам человека при президенте РФ.

"Международная общественная организация "Справедливая помощь", созданная членом Совета при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека Елизаветой Петровной Глинкой, погибшей при авиакатастрофе 25 декабря 2016 года, официально переименована. Новое название организации звучит так: Международная благотворительная общественная организация "Справедливая помощь Доктора Лизы", - говорится в сообщении.

В СПЧ отметили, что решение изменить название вызвано желанием нового руководства, сотрудников и волонтеров "отразить в самом названии имя Доктора Лизы и увековечить ее светлую память".

Глинка погибла в результате крушения самолета Минобороны Ту-154 над Черным морем 25 декабря 2016 г.