Шойгу рассказал о новейшем оснащении российской армии

Министр подчеркнул, что расходы России на оборону в 11 раз меньше, чем у США

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - В России девять полков Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) оснащены современными комплексами "Ярс", способными преодолевать противоракетную оборону противника, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"Ракетные войска стратегического назначения перевооружаются на современные ракетные комплексы "Ярс", которые имеют повышенные возможности по преодолению противоракетной обороны противника", - сказал Шойгу, выступая в Совете Федерации.

Кроме того, количество зенитных полков Вооруженных сил РФ, оснащенных С-400, выросло до 13.

Также вооруженные силы России за прошлый год получили четыре модернизированных стратегических ракетоносца - два Ту-160 и два Ту-95МС. По словам Шойгу, ежегодно в стране модернизируется четыре-пять стратегических ракетоносцев.

Оснащение современным вооружением ядерной триады Вооруженных сил России составляет 60%, а число контрактников в российской армии увеличилось до 384 тыс. человек, заявил министр обороны.

После 2021 года в РФ планируется начать производство усовершенствованного воздушного стратегического ракетоносца, способного наносить удары по наземным объектам противника в удаленных стратегических районах без захода в зоны действия систем ПРО и ПВО, заявил Шойгу.

При этом Шойгу подчеркнул, что расходы России на оборону в 11 с лишним раз меньше, чем в США, а по сравнению с Китаем составляют одну треть".

По его словам, содержание одного военнослужащего в год обходится РФ в $54 тыс., что в разы меньше, чем в других странах. "При данном уровне финансировании нам удалось повысить боевые возможности Вооруженных сил на 14%, а также обеспечить стратегический паритет со странами НАТО", - сказал министр.