Володин заявил о согласовании депутатских и правительственных поправок в закон о реновации

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что поправки в законопроект о реновации столичного жилья, внесенные, с одной стороны, правительством РФ, а, с другой, представителями четырех фракций в качестве консолидированного решения не противоречат друг другу.

"Что касается поправок, они и дополняют друг друга, и стыкуются", - сказал Володин "Интерфаксу" в среду, отвечая на вопрос, нет ли противоречий между депутатскими и правительственными поправки в соответствующий проект закона. Он принят в первом чтении. Как ожидается, второе чтение законопроекта о реновации столичного жилья состоится 9 июня.

Володин высказал свое мнение относительно одной из важных поправок, инициированных кабинетом министров, которой предлагается для реализации программы создать Московский фонд реновации жилой застройки.

"Эта тема обсуждается, есть у нас свои предложения, мы ведём диалог с мэрией Москвы, потому что много предложений с их стороны поступает. Но фонд - это скорее всего уже инструмент реализации программы по реновации, поэтому мы здесь будем прислушиваться к позиции Москвы - как они видят выполнение этой задачи", - сказал спикер.