Пропавший "президентский" тигр Кузя обосновался на обоих берегах Амура

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Сотрудники китайского резервата Тайпингоу сообщили дальневосточным коллегам, что видели в текущем году в районе отрогов Малого Хингана тигра Кузю, выпущенного в Амурской области на волю президентом РФ Владимиром Путиным.

"В Китае состоялся форум по трансграничному сотрудничеству в сфере охраны окружающей среды. Делегация приамурских заповедников, в которую входил и я, поинтересовалась судьбой Кузи. В 2014 он уже ненадолго уходил в Китай. В последнее время о его судьбе было мало что известно", - сообщил агентству "Интерфакс" научный сотрудник Хинганского заповедника Михаил Парилов.

Сотрудники природоохранной территории в Китае Тайпингоу (провинция Хэйлунцзянь) заверили российских коллег, что видели "президентского" тигра Кузю именно в этом году.

"Они сообщили, что видели тигра в тех же местах в Китае, где он отметился впервые в 2014 году. Хорошо, если это действительно наш Кузя. К сожалению, фотоловушки его не зафиксировали. О тигре, переплывающим Амур, нашим китайским коллегам сообщали и пограничники, но опять же, фотографий пока нет", - сказал Парилов.

На российско-китайском форуме в ходе презентации все же были представлены фотографии Кузи, сделанные на китайской территории, однако они архивные.

"Я посмотрел эти две фотографии. Одна датируется 2014 годом, это как раз первый заход Кузи в Китай. Вторая без даты, но могу утверждать, что сделана она не позднее 2015 года, так как четко виден ошейник. А сигналы с него перестали поступать с осени 2015. И уже зимой того же года ошейник был найден на месте схватки Кузи и кабана", - прокомментировал снимки заместитель директора Хинганского заповедника по науке Вячеслав Кастрикин.

Как сообщалось, осиротевшие тигры Кузя, Боря и Илона 22 мая 2014 года были выпущены на свободу в Желундинском заказнике Амурской области при участии Путина.

Кузя вызывал наибольшую тревогу из "президентской троицы", так как тяготел к кочевому образу жизни и нередко уходил "в подполье" - специалисты его следы встречали реже, чем собратьев. В Приамурье он задержался ненадолго, мигрировав еще в 2014 году в Еврейскую автономию (ЕАО). Тогда же первый раз пересек российско-китайскую границу и через пару месяцев "китайских гастролей" вернулся в Россию.

Специалисты не исключают, что Кузя выбрал местом обитания прибрежные территории ЕАО и китайской провинции Хэйлунцзян, а тигриная "переправа" находится на узком участке реки Амур.