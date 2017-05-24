Депутатов обязали уведомлять об уличных встречах с избирателями

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Госдума приняла в третьем, окончательном, чтении закон, обязывающий депутата уведомлять органы исполнительной власти о встречах со своими избирателями на улице, на такие мероприятия предлагается распространить действие закона "О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях".

Поправки устанавливают две формы проведения встреч депутатов всех уровней со своими избирателями: первая - в помещениях, специально отведенных местах и на внутридомовых территориях, вторая форма - проведение встреч с избирателями в форме публичных мероприятий - собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования.

В первом случае не будет требоваться уведомление органов исполнительной власти и органов местного самоуправления (МСУ). Что относится к таким специально отведенным местам для встреч с избирателями, должны будут определить органы МСУ и органы исполнительной власти регионов, а также порядок предоставления таких помещений.

О проведении встреч с избирателями в виде митингов депутат должен будет уведомлять власти не ранее чем за 10 дней и не позднее 5 дней до них. Ранее такого согласования не требовалось.

Для остальных граждан действует правило, что уведомление нужно подавать в период не ранее 15 и не позднее 10 дней до дня проведения планируемого публичного мероприятия.

Также законом вводится административная ответственность за воспрепятствование проведению встреч депутатов Госдумы с избирателями.