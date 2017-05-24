Житель Волгоградской области из ревности убил военного и избил девушку

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Житель Волгоградской области задержан по подозрению в убийстве 22-летнего военнослужащего, сообщила в среду агентству "Интерфакс" официальный представитель регионального следственного управления СКР Наталия Куницкая.

"23 мая 2017 года в правоохранительные органы Городищенского района обратилась местная жительница, которая сообщила, что ее 22-летний сын, являющийся военнослужащим по контракту, 18 мая вышел из дома, больше его никто не видел", - сказала Куницкая.

Следствие установило, что 27-летний подозреваемый и погибший были влюблены в одну и ту же девушку. Вечером 18 мая подозреваемый на улице избил соперника, удерживаемого сообщниками, а потом нанес ему смертельный удар кирпичом по голове. Убитого они вывезли в Городищенский район и закопали недалеко от проезжей части, сняв с него обмундирование.

Затем мужчина отправил девушке сообщение с телефона погибшего, попросив ее спуститься к своему подъезду.

"На свидание злоумышленник пришел в форменном обмундировании потерпевшего, а чтобы не было видно лица, надел противогаз. Ничего не объясняя, он накинулся на девушку с кулаками, полагая, что в нем она опознает убитого. Расчет был сделан верно. Сразу после случившегося пострадавшая позвонила подозреваемому и стала жаловаться на своего экс-ухажера. Утешить подругу примчался злоумышленник, но уже в гражданской одежде", - добавила собеседница агентства.

В настоящее время решается вопрос об аресте мужчины и двоих его подельников.