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Поправки в УК о тюремных сроках за вовлечение в "игры смерти" приняты во II чтении

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Госдума на заседании в среду приняла во втором чтении поправки в Уголовный кодекс (УК) РФ, предусматривающие тюремное заключение до трех лет за вовлечение детей в "игры смерти", а за склонение несовершеннолетних к самоубийству, в том числе, через "группы смерти" в соцсетях - до семи лет.

Поправки предусматривают введение в УК новой статьи "Склонение к совершению самоубийства или содействие совершению самоубийства".

Склонение к самоубийству предлагается наказывать лишением свободы до двух лет, а содействие совершению самоубийства - до трех лет. Если такое склонение или содействие было совершено в отношении детей, беременных женщин, или через интернет срок лишения свободы предлагается поднять до четырех лет.

Если в результате такого склонения или содействия самоубийство все-таки произошло, то срок лишения свободы предлагается поднять до пяти лет, а если произошло самоубийство ребенка или беременной женщины, то наказание предусматривается до семи лет лишения свободы.

Кроме того, вводится новая статья, предусматривающая наказание за вовлечение детей в так называемые "игры смерти". Наказание за это предлагается установить в виде лишения свободы на срок до трех лет или в виде штрафа в размере до 100 тыс. рублей.

Также предлагается признать уголовно наказуемым организацию деятельности, которая сопряжена с побуждением к самоубийству, речь идет о распространении информации о способах самоубийства, а также распространение призывов к совершению самоубийства.

Такое преступление будет караться лишением свободы до четырех лет. Если призывы были публичными или через интернет, срок лишения свободы предлагается установить в размере до шести лет.

Законопроектом определяется, что человек, добровольно прекративший такую преступную деятельность и активно способствовавший раскрытию преступления, освобождается от уголовной ответственности.

Кроме того, поправки предполагают увеличение наказания для действующей статьи УК "Доведение до самоубийства". Срок лишения свободы предлагается установить до шести лет (сейчас максимальный срок - до пяти лет).

Статья "Доведение до самоубийства" применяется тогда, когда самоубийство было совершено в результате угроз, жестокого обращения с человеком. Вводится также повышенное наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 8 лет за доведение до самоубийства детей, беременных женщин, групп граждан или через публичные выступления, СМИ, интернет.

Госдума также приняла во втором чтении законопроект, который обязывает Роскомнадзор в течение суток оповещать МВД о выявлении страниц и сайтов в интернете, в том числе в социальных сетях, с информацией о способах совершения самоубийства, а также призывов к совершению самоубийства.

В настоящее время Роскомнадзор просто блокирует выявленные страницы, и не ведется работа по выявлению лиц, которые такие страницы с призывами к самоубийствам создают и ведут. Теперь предлагается ввести норму, которая обеспечит взаимодействие Роскомнадзора и правоохранительных органов, чтобы выявлялись не только интернет-страницы с вредной информацией, но и устанавливались лица, которые такие страницы создают, и привлекались к ответственности.

Оба законопроекта были разработаны межведомственной рабочей группой, в которую вошли представители СК, Генпрокуратуры, МВД, Института имени Сербского и профильных министерств. Создание рабочей группы было инициировано вице-спикером Госдумы Ириной Яровой. В марте этого года И.Яровая внесла их Госдуму. После этого инициативу поддержали и присоединились к числу авторов еще более 80 депутатов и сенаторов.

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