Кампания по выборам президента РФ начнется в декабре

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Предвыборная президентская кампания в России начнется с 7 по 17 декабря, сообщила секретарь ЦИК РФ Майя Гришина.

"В случае принятия и вступления в силу закона это промежуток с 7 по 17 декабря", - сказала Гришина журналистам.

Госдума на заседании в среду приняла в третьем, окончательном, чтении пакет законов об отмене открепительных удостоверений на выборах.

Поправка в закон о выборах президента также устанавливает, что "если воскресенье, на которое должны быть назначены выборы президента РФ, совпадает с днем, предшествующим нерабочему праздничному дню, или это воскресенье приходится на неделю, включающую нерабочий праздничный день, или это воскресенье в установленном порядке объявлено рабочим днем, выборы назначаются на следующее воскресенье".