Спикер петербургского парламента отчитал сотрудницу Смольного за внешний вид

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров сделал замечание сотруднице Смольного за неподобающий, по его мнению, внешний вид, передал корреспондент "Интерфакса".

На пленарном заседании в среду присутствовал председатель городского комитета по градостроительству и архитектуре Владимир Григорьев вместе со своими подчиненными. Обращаясь к нему, спикер парламента сделал замечание относительно его помощницы.

Сотрудница Смольного пришла на заседание парламента в темных брюках, туфлях на низком каблуке и трикотажном кардигане.

"Я хочу обратить внимание на вашу помощницу, с которой вы так мило беседуете. Вы бы еще в ЗакС в тапочках и халате пришли. Или в пижаме!", - сказал Макаров.

Позже он пояснил свою позицию журналистам. "Когда вы входите в зал заседаний Законодательного собрания, посмотрите на свой внешний вид. Нельзя этого делать (так одеваться - ИФ) по определению, по нормам, по правилам. Вы ставите себя в двусмысленное положение. Вы ставите в неудобное положение людей, которые работают с вами", - сказал Макаров.

Он подчеркнул, что соблюдение делового стиля одежды для государственных служащих - это "знак уважения к окружающим".

Это не первое замечание относительно внешнего вида, которое Макаров сделал в стенах Мариинского дворца за последнее время. Как сообщалось, 3 мая Макаров сделал депутату Борису Вишневскому ("Яблоко") замечание за отсутствие георгиевской ленточки. Тогда Вишневский прикрепил к лацкану пиджака ленту медали "За оборону Ленинграда".