Генсек НАТО заявил о стремлении альянса избежать конфронтации с Россией

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Североатлантический альянс не ищет конфронтации с Россией, после развертывания боевых групп в странах Балтии и Польше никаких дополнительных мер не ожидается, заявил в среду генсек НАТО Йенс Столтенберг.

"Сейчас мы разворачиваем четыре новые боевые группы в странах Балтии и в Польше. Но я не ожидаю каких-нибудь заявок по поводу каких-либо дополнительных мер", - сказал генсек.

"Для НАТО важно донести сообщение: мы не ищем конфронтации с Россией. Мы не хотим спровоцировать конфликт, в действительности наше присутствие (вблизи границ с Россией - ИФ) для того, чтобы конфликт предотвратить", - подчеркнул Столтенберг.

По словам генсека, действия НАТО носят "взвешенный оборонительный характер" в ответ на политику России в отношении Украины. Он добавил, что в альянсе никто не обсуждал идею развертывания боевых групп в странах Балтии и в Польше до событий на Украине.