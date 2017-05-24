В Орловской области жестко приземлился вертолет "Газпрома"

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Вертолет Ка-26 совершил аварийную посадку в Орловском районе Орловской области, сообщили "Интерфаксу" в главном управлении МЧС по региону.

По информации сотрудника ГУ МЧС по Орловской области, сообщение об аварийной посадке вертолета поступило спасателям в 11:05 в среду.

В ООО "Газпром трансгаз Москва" "Интерфаксу" сообщили, что речь идет о вертолете Калужского отряда ООО "Газпром авиа", который патрулирует газопроводы газотранспортной организации. Он проводил облет в целях поиска утечек газа по маршруту "Болхов-Орел".

Ранее появлялась информация, что это ЧП произошло в Калужской области, но в пресс-службе Московского межрегионального СУ на транспорте СК РФ заявили, что на территории Калужской области в среду никаких происшествий с авиасудами зарегистрировано не было.

В "Газпром трансгаз Москва" "Интерфаксу" также рассказали: "Сегодня, в 10:50 вертолет "Газпром авиа" совершил жесткую посадку. Вертолет обслуживает наш Орловский филиал. Причины такой посадки пока неизвестны. На борту были трое. Специалист ИТЦ, мастер Орловского ЛПУМГ и пилот. Никто серьезно не пострадал. Только ушибы. Все отправлены на обследование в больницу".

Следователи начали доследственную проверку.