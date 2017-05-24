Песков подтвердил введение Турцией ограничений на импорт российского зерна

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что Турция ввела новые ограничения на импорт пшеницы из России.

"Действительно, ограничения имеют место. Вы знаете, что сохраняются некоторые ограничения с российской стороны, по известным причинам, которые были весьма детально разъяснены президенту Турции (Тайипу Реджепу Эрдогану президентом РФ Владимиром Путиным) в ходе недавних контактов в Сочи", - отметил Песков.

"Ведутся контакты и переговоры с турецкой стороной", - добавил он.

Отвечая на просьбу прокомментировать сообщение о введении Турцией квот на импорт российского подсолнечного масла, Песков сказал: "Я пока не получал такой информации, это, скорее, вопрос, который нужно адресовать правительству".