Юг Петербурга оставался без света из-за оборвавшего ЛЭП грузовика

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Электроснабжение на юге Петербурга восстановлено после масштабного сбоя, который произошел из-за неосторожного повреждения линии электропередачи (ЛЭП).

"Восстановили электроснабжение, которое было нарушено из-за повреждения линии 110 кВ при выполнении не согласованных работ сторонней организацией", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе "Ленэнерго". Будет решаться вопрос о привлечении виновника к ответственности, добавили в компании, не уточнив подробностей.

Как сообщил "Интерфаксу" информированный источник, причиной отключения электричества стал инцидент с участием грузовика. "Водитель грузовика КАМАЗ в Пушкинском районе при разгрузке перебил кузовом ЛЭП 110 кВ. В результате на время отключились три подстанции", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что в результате инцидента у грузовика выбило колеса, они сгорели. Водитель не пострадал.

Как сообщили СМИ, днем в среду на юге Петербурга на некоторое время погас свет, встали трамваи.