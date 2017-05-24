В Ростове-на-Дону потушили обесточившее стройку "Ростов-Арены" возгорание

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Энергетики и пожарные ликвидировали возгорание трансформатора, из-за которого была обесточена строительная площадка стадиона "Ростов-Арена" в Ростове-на-Дону, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ПАО "МРСК Юга".

Пожар возник в среду около 12:00 по московскому времени на подстанции ростовского филиала "МРСК Юга". В результате отключилась высоковольтная линия, питающая стройплощадку стадиона.

"Энергетики оперативно локализовали очаг возгорания, прибывшие на место пожарные расчеты ликвидировали пожар. Жертв, пострадавших и отключенных бытовых потребителей нет. Энергоснабжение строительной площадки стадиона полностью восстановлено", - сказал собеседник агентства.