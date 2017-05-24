Верховный суд признал незаконным требование Минюста указывать в адвокатском запросе имя доверителя

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Требование Министерства юстиции РФ указывать в адвокатском запросе имя доверителя и обосновывать необходимость получения информации признано Верховным судом РФ незаконным.

"Суд постановил признать незаконным положение, обязывающее адвоката раскрывать имя своего доверителя в адвокатском запросе", - огласила решение судья.

В административном иске оспаривались некоторые положения приказа Минюста, определяющего требования к форме и содержанию адвокатского запроса.

В суде руководитель "Команды 29", адвокат Иван Павлов просил отменить положения приказа Минюста, согласно которым адвокаты обязаны раскрывать в запросе имя своего доверителя и обосновывать необходимость получения информации.

"По мнению многих адвокатов, эти требования нарушают охраняемую законом адвокатскую тайну. Я уже боюсь писать адвокатский запрос, боюсь последствий быть отлученным от адвокатуры", - сказал Павлов.

Со своей стороны представитель Минюста попросил исковые требования отклонить.

"Утверждение о том, что требование раскрывать имя доверителя противоречит интересам клиента, являются голословным. Иногда данные о клиенте могут разглашаться даже после такой серьезной процедуры как допрос. Поэтому утверждать, что эти правила так категорично нарушают институт адвокатской тайны, я бы не стал",- сказал представитель ответчика.

Он подчеркнул, что ордер адвоката и адвокатская доверенность также содержат фамилию доверителя. Против удовлетворения иска также были представители МВД РФ, СКР, Минобороны и Федеральной палаты адвокатов.