РФ предложила Филиппинам вертолеты, морскую технику и стрелковое вооружение

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Россия провела для Филиппин презентацию вертолетов, морской техники, стрелкового оружия, сообщили "Интерфаксу" в среду в Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России.

"Говорить о поставках конкретных образцов вооружений и военной техники пока преждевременно. Ждем официальных обращений от филиппинской стороны", - сказала официальный представитель ФСВТС России Мария Воробьева.

Она заявила, что филиппинской стороне проведены презентации продукции концерна "Калашников", вертолетов Ми-17В-5, Ми-171Ш, Ми-35, быстроходных катеров, систем береговой охраны, других образцов продукции военного назначения.

В ФСВТС сказали, что речь идет о военной технике и вооружении, которые помогут Филиппинам повысить эффективность борьбы с терроризмом и пиратством.

"Обсуждается вопрос о формировании нормативно-правовой базы российско-филиппинского военно-технического сотрудничества", - сообщила М.Воробьева.

"Российская Федерация в ответ на заинтересованность руководства Республики Филиппины в развитии военно-технического сотрудничества выражает готовность к дальнейшему обсуждению параметров взаимовыгодных партнерских отношений в этой сфере", - сказала представитель ФСВТС России.