МВД опровергло похищение документов через разбитое окно в здании на Лубянке

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - В МВД РФ не подтвердили информацию о том, что неизвестные, которые в начале мая проникли в находящееся в Москве на Лубянке здание Управления по обеспечению безопасности крупных международных и массовых спортивных мероприятий, якобы похитили служебную документацию.

"В настоящее время проводится ремонт фасада здания на улице Большая Лубянка, где дислоцировано Управление по обеспечению безопасности крупных международных и массовых спортивных мероприятий МВД РФ. В рамках ремонта возведены строительные леса по всему периметру здания. Утром 10 мая по прибытии на службу сотрудником в кабинете на третьем этаже здания обнаружено открытое окно с разбитым стеклом", - рассказали "Интерфаксу" в среду в пресс-центре министерства.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что неизвестные, проникнувшие в здание МВД на Большой Лубянке, похитили документацию, связанную с обеспечением безопасности на Чемпионате мира по футболу в 2018 году.

Между тем, как подчеркнул сотрудник пресс-центра, "в ходе осмотра помещения кабинета ущерба материально-техническому имуществу не выявлено, служебная документация не похищена".

В МВД сообщили, что полиция разыскивает людей, совершивших данное правонарушение.