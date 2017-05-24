Ростелеком вложит 200 млн руб. в разработку биометрической идентификации

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - ПАО "Ростелеком" планирует инвестировать около 200 млн рублей в разработку национальной биометрической платформы для удаленной идентификации, сообщил журналистам глава оператора Михаил Осеевский.

"Цифровое будущее предполагает новые признаки идентификации или новые инструменты идентификации личности и очевидно, что паспорт или ID, которые существуют, будут заменены более точными инструментами, которые находятся при нас", - заявил он.

По словам Осеевского, работа над проектом ведется совместно с руководством ЦБ России и с крупнейшими российскими банками.

"Этот проект является стратегическим. На первом этапе она (система - ИФ) носит прикладной характер в рамках проекта, который реализуется руководством ЦБ России вместе со всеми крупнейшими российскими банками и имеет прикладную зону открытия и обслуживания банковских счетов для физических лиц", - рассказал Осеевский.

По его словам, в рамках этой работы "Ростелеком" выступает технологическим партнером и основным поставщиком этих услуг. Вместе с тем компания выстраивает систему в качестве глобальной платформы, которая в будущем будет доступна различным организациям и структурам.

Осеевский отметил, что технология предполагает возможности в использовании в системах обеспечения безопасности, на выборах, кроме того, технология будет использоваться в образовании, медицине, торговле и т.д.

В настоящее время "Ростелеком" проводит анализ прикладных программ для того, чтобы выбрать "наиболее прогрессивные" и отвечающие соответствующим задачам. "Мы не делаем (приложения, программы), мы не будем создавать их заново, существую разные технологии. Технические эксперты "Ростелекома", ЦБ и спецслужбы обсуждают, какие инструменты являются правильными", - отметил он.

Ожидается, что пилот будет запущен до конца 2018 года. В настоящее время компания ожидает принятие ключевых поправок в федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", которые разрешат удаленную идентификацию физических лиц.

Однако это положение им распространяется только на кредитные организации, чтобы использовать технологию в других отраслях, потребуются поправки в соответствующие отраслевые законы, рассказал директор проектного офиса национальной биометрической платформы Иван Белов.

"Мы видим необходимость расширения технологий, которые могут быть положены в основу этой государственной технологии. Одно из этих направлений - создание национальной биометрической платформы. Работа над ней началась, мы считаем действительно глобальным направлением, которое мы должны в целом в стране развивать. Это позволит решить не только вопросы идентификации и аутентификации людей с точки зрения получения государственных услуг, но и во многих других отраслях экономики, жизнедеятельности и безопасности", - заключил глава "Ростелекома".