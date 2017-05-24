Путин предложил повысить зарплаты не попавшим под майские указы бюджетникам

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин предложил провести индексацию зарплат тех категорий бюджетников, на которые не распространялись майские указы, и заявил, что ждет соответствующих предложений правительства.

"Майскими указами были охвачены не все работники бюджетной сферы. У целого ряда категорий работников бюджетных организаций заработная плата давно не повышалась, в течение нескольких лет", - сказал он на совещании с членами правительства в среду.

"В этой связи предлагаю провести индексацию заработных плат как раз этих категорий работников бюджетной сферы, их еще называют "неуказными" категориями бюджетников, безусловно, с учетом инфляции и реальных возможностей как федерального, так и региональных бюджетов. И прошу правительство проработать варианты и представить предложения на этот счет", - продолжил президент.

Глава государства попросил членов правительства не затягивать решение этого вопроса и обсудить его в ближайшее время с учетом продолжающейся в настоящее время работы по подготовке бюджета на 2018 год. Говоря об исполнении майских указов в части повышения зарплат бюджетников, В.Путин отметил, что "в целом заявленные обязательства исполняются".

Вместе с тем он признал, что в некоторых субъектах РФ с реализацией этих задач возникают и трудности.

"Рассчитываю сегодня услышать предложения по тому, что мы сделаем в самое ближайшее время, чтобы исправить ситуацию", - сказал в связи с этим президент.