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Экс-руководитель филиала "Славянки" получил 8 лет колонии по делу о взятке

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Таганский суд Москвы приговорил экс-главу филиала АО "Славянка" Владимира Кордаса к восьми годам колонии строгого режима и штрафу в 1,38 млн рублей по делу о крупной взятке.

"Бывший начальник филиала "Московский" АО "Славянка" Владимир К. за совершение преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 (получение взятки в особо крупном размере) УК РФ приговорен к 8 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима и штрафу в размере 1,38 млн рублей", - говорится в сообщении на сайте Главной военной прокуратуры (ГВП).

Там отмечается, что Кордас в декабре 2015 года за оказание содействия в заключении госконтракта на обслуживание лифтов на военном объекте потребовал от руководителя одной из коммерческих организаций взятку в размере 1,38 млн рублей, после получения которой был задержан.

В пресс-службе суда агентству сообщили, что суд вынес решение 18 мая.

Теги: Славянка, Владимир Кордас
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