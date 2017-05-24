Режим ЧС введен на Ставрополье из-за ливней

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Власти Ставрополья объявили режим ЧС на всей территории края в связи с подтоплением, вызванным обильными дождями, сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе главы региона.

"Глава края на заседании оперативного штаба в Минводах сообщил, что режим ЧС введен по всему краю на ближайшие два дня из-за ливней", - сказали в пресс-службе.

Сильные дожди не прекращаются на Ставрополье несколько дней. МЧС России приняло решение усилить группировку спасателей в Ставропольском крае для нормализации ситуации с паводком. В настоящее время в результате подъема уровня воды в реках в четырех населенных пунктах подтоплены жилые дома и придомовые территорий.

По данным Главного управления МЧС по региону, 25 мая и 26 мая на реках Ставропольского края местами сохранится угроза подъема уровней воды до опасных отметок.