В Краснодарском крае задержали подозреваемого в убийстве девочки

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Следственные органы Краснодарского края по подозрению в убийстве девочки в Крымском районе края задержали ее дядю, говорится в сообщении регионального СУ СКР.

"Несмотря на то, что преступление было совершено в условиях неочевидности, благодаря кропотливой работе следователя и следователя-криминалиста при участии сотрудников полиции лицо, совершившее преступление, было установлено и задержано. Им оказался 30-летний местный житель, являющийся мужем сестры матери погибшей девочки", - отмечается в сообщении на сайте ведомства.

Ранее сообщалось, что в понедельник вечером 12-летняя девочка вышла из дома по улице Кирова в поселке Новопокровском Адагумского сельского поселения Крымского района и пропала. В поисковой операции участвовали сотрудники МЧС, МВД, представители местной администрации, казаки и волонтеры. Было возбуждено уголовное дело по п."в" ч.2 ст.105 УК РФ (убийство).

В среду днем тело девочки было обнаружено в водоеме в русле реки Псебепс в 500-600 метрах от места жительства девочки.

В настоящее время подозреваемый доставляется к следователям.