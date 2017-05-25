Два человека погибли из-за лесных пожаров в Красноярском крае

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Два человека погибли в населенном пункте Канск Красноярского края из-за лесных пожаров, сообщила администрация реиона.

В ночь на четверг возгорания произошли в пяти населенных пунктах - в Канске, Лесосибирске и городском поселке Стрелка под Лесосибирском, в поселке Малая Кеть Бирилюсского района, в поселке Тиличеть Нижнеингашского района. Огонь повредил 130 жилых домов, где проживали 533 человека.

Из-за чрезвычайной ситуации губернатор края Виктор Толоконский прервал командировку в Москву и приехал в Канск.

Ранее МЧС ввело режим чрезвычайной ситуации федерального уровня в трех регионах, в том числе в Красноярском крае.