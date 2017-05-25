Главные новости
Спорт"Манчестер Юнайтед" стал победителем Лиги Европы-2016/17В миреНа Украине попробуют прекратить железнодорожное сообщение с Россией летомВ РоссииРежим ЧС федерального уровня введен в трех регионах
В России

Два человека погибли из-за лесных пожаров в Красноярском крае

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Два человека погибли в населенном пункте Канск Красноярского края из-за лесных пожаров, сообщила администрация реиона.

В ночь на четверг возгорания произошли в пяти населенных пунктах - в Канске, Лесосибирске и городском поселке Стрелка под Лесосибирском, в поселке Малая Кеть Бирилюсского района, в поселке Тиличеть Нижнеингашского района. Огонь повредил 130 жилых домов, где проживали 533 человека.

Из-за чрезвычайной ситуации губернатор края Виктор Толоконский прервал командировку в Москву и приехал в Канск.

Ранее МЧС ввело режим чрезвычайной ситуации федерального уровня в трех регионах, в том числе в Красноярском крае.

Теги: Красноярский край, Канск
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail
В России
Режим ЧС федерального уровня введен в трех регионахРежим ЧС федерального уровня введен в трех регионах
Местные власти смогут задействовать ресурсы из центра для решения проблемПодробнее
МВД не нашло фактов коррупции в расследовании Навального о МедведевеМВД не нашло фактов коррупции в расследовании Навального о Медведеве
Сам Медведев называл расследование "лживым продуктом политических проходимцев"Подробнее
Путин предложил повысить зарплаты не попавшим под майские указы бюджетникамПутин предложил повысить зарплаты не попавшим под майские указы бюджетникам
Он попросил членов правительства не затягивать решение этого вопросаПодробнее
Участник мартовской акции в Москве осужден на полтора года колонииУчастник мартовской акции в Москве осужден на полтора года колонии
Приговор Александру Шпакову стал вторым обвинительным приговором по делу о насилии над полицейским на акции 26 марта в столицеПодробнее
"Ведомости" в рамках мирового соглашения опубликуют опровержение статьи о Фридмане"Ведомости" в рамках мирового соглашения опубликуют опровержение статьи о Фридмане
В газете признали, что опубликовали статью, не обратившись за комментариями напрямую к бизнесменуПодробнее
В Минкомсвязи не нашли предпосылок для блокировки TelegramВ Минкомсвязи не нашли предпосылок для блокировки Telegram
Ранее "Ведомости" писали, что Роскомнадзор попросил Telegram предоставить данные для внесения в реестр организаторов распространения информацииПодробнее
В России отменили открепительные удостоверения на выборахВ России отменили открепительные удостоверения на выборах
Избиратель будет вправе проголосовать по месту нахождения, подав заявление о включении в список избирателейПодробнее
В Госдуму внесен законопроект о регулировании работы мессенджеровВ Госдуму внесен законопроект о регулировании работы мессенджеров
Он, в частности, предполагает обязательную идентификацию пользователейПодробнее
Усманов в новом видеообращении отказался от дебатов с НавальнымУсманов в новом видеообращении отказался от дебатов с Навальным
"Тьфу на тебя еще раз", - завершил свое выступление УсмановПодробнее
Минкомсвязи предложило оказывать госуслуги экстерриториальноМинкомсвязи предложило оказывать госуслуги экстерриториально
Согласно законопроекту, подавать документы и получать результаты можно будет вне зависимости от места жительстваПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 24 мая6 фото
24 мая
Фотохроника 24 мая
Цветочное шоу в Челси9 фото
24 мая
Цветочное шоу в Челси
Лучшие фото недели10 фото
19 мая
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
Спорт"Манчестер Юнайтед" стал победителем Лиги Европы-2016/17В миреНа Украине попробуют прекратить железнодорожное сообщение с Россией летомВ РоссииРежим ЧС федерального уровня введен в трех регионахВ миреНа севере Манчестера арестован шестой подозреваемый в подготовке теракта
Джон Керри посоветовал будущим политикам учить русский язык по Розеттскому камню
Кандидат в конгресс США избил журналиста
Два человека погибли из-за лесных пожаров в Красноярском крае
Седьмой подозреваемый арестован в Великобритании в связи с терактом на стадионе в Манчестре
Белый дом не подготовил для сената записи разговоров Трампа с Коми
На Украине попробуют прекратить железнодорожное сообщение с Россией летом
Ливийский центробанк получил отпечатанные в России динары
NY Times рассказала об обсуждении влияния на Трампа от российских чиновников
Генпрокурор США не сообщил о связях с Россией при оформлении допуска
Критики на Каннском кинофестивале неоднозначно приняли фильм Сергея Лозницы "Кроткая"
Пассажирский паром из КНДР во второй раз прибыл во Владивосток
Режим ЧС федерального уровня введен в трех регионах
Туск попробует убедить Трампа в необходимости укрепления евроатлантизма
В торговом центре на Марксистской улице в Москве произошел пожар
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2017 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
Главная
В России В мире Экономика Спорт Культура Москва
Все новости Все сюжеты Все фотогалереи