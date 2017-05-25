Обвиняемый в терроризме курсант попросил Шойгу разобраться в своем деле

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Курсант Военно-космической академии имени Можайского Вадим Осипов, арестованный в Санкт-Петербурге за содействие террористической деятельности, написал из следственного изолятора (СИЗО) письмо министру обороны Сергею Шойгу, в котором просит разобраться в своем деле, пишет в четверг газета "Коммерсантъ".

"Следствие полагает, что курсант, якобы принявший ислам, готовил вооруженный захват своей казармы. Сам военнослужащий утверждает, что после теракта в метро и нападения на часть нацгвардии в Чечне лишь попытался выявить слабые места в обороне военного объекта, нарисовав соответствующую схему", - говорится в публикации.

Военное следственное управление СКР по Ракетным войскам стратегического назначения, возбудившее 10 апреля уголовное дело в отношении Осипова, который сейчас находится под арестом в следственном изоляторе "Кресты", предъявило курсанту обвинение по части 1 статьи 205.1 УК РФ (содействие террористической деятельности). От дачи показаний следователю курсант отказался, сославшись на статью 51 Конституции, позволяющую не свидетельствовать против себя.

Эту информацию "Ъ" подтвердил адвокат военнослужащего Виталий Черкасов. При этом курсант настаивает на своей невиновности. Подробности его уголовного дела следствие и адвокат, давший подписку о неразглашении, не раскрывают, однако они стали известны из письма курсанта, которое он направил министру обороны РФ Сергею Шойгу из "Крестов".

Фабула дела

"Из обращения следует, что 4 апреля преподаватель вуза обнаружил в бумагах курсанта тетрадный листок со схемой казармы и планом ее захвата. "Эта идея появилась у меня тогда, как по телевизору я увидел про захват военной части в Чечне (на самом деле речь идет об отраженном нападении на полк нацгвардии в республике - уточняет "Ъ")" - так объясняет свой интерес к теме Вадим Осипов. К тому же 3 апреля в метро Санкт-Петербурга смертник совершил самоподрыв в вагоне. Эта трагедия, как пишет министру курсант, привлекла внимание военнослужащих и обсуждалась ими: "... кто и как его мог совершить, почему спецслужбы плохо сработали и не предотвратили его". С помощью своей схемы Вадим Осипов, как он утверждает, хотел выявить слабые места в защите своей казармы", - говорится в публикации.

Ситуация с рисунком привлекла внимание ФСБ, представители которой побеседовали с курсантом и поинтересовались его мнением: что бы Вадим Осипов сделал на месте террористов? Прочитанные книги, полученные в вузе знания и, видимо, богатая фантазия позволили военнослужащему выдвинуть возможные варианты событий (сотрудникам ФСБ курсант рассказал шутку о минировании в академии).

Итогом бесед стало задержание и последующий арест Вадима Осипова военным судом Санкт-Петербургского гарнизона. "В СИЗО ко мне пришел следователь Суровцев и сказал, что знает, что в январе я ездил в Рязань и там принял ислам. Это неправда, я никогда не был в Рязани и считаю себя атеистом", - говорится в письме курсанта.

Осипов полагает, что после теракта в метро "сотрудники ФСБ получили задание выявить всех подозрительных лиц": "Тут я попался на глаза, тем более сирота, некому заступиться. На моем примере они, наверное, хотят раскрыть громкое дело об "опасном террористе", который приехал не из Средней Азии, а под видом курсанта проник в Военно-космическую академию, чтобы взорвать ее изнутри". При этом, обращает внимание министра обороны Осипов, психиатры пришли к заключению, что он психически здоров.

"В конце письма 19-летний военнослужащий просит господина Шойгу дать команду подчиненным разобраться и не позволить ошибке сломать его жизнь. "Мне больше не к кому обратиться, мама моя умерла, отца я не знаю", - завершил свое послание подследственный курсант", - пишет газета.