Пожар в иркутской Вихоревке уничтожил около 300 дач

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Пожар в ночь на четверг уничтожил около 300 дач в городе Вихоревка Братского района Иркутской области. Об этом сообщили агентству "Интерфакс" в районной администрации.

"Вечером в среду загорелся один участок, из-за сильного ветра пожар перешел в верховой и пошел по садоводству. Локализовать возгорание удалось около полуночи. По предварительным данным, сгорело около 300 дач, но точное число уничтоженных огнем построек еще подсчитывается", - сказал пресс-секретарь администрации Братского района Дмитрий Зубахин.

По его словам, во время пожара не обошлось без жертв. "В одной из сгоревших дач обнаружено тело женщины, обстоятельства устанавливаются", - сообщил Зубахин.

По предварительным данным, причиной пожара могло стать сжигание мусора одним из дачников.

"Точно известно, что пожар возник на территории садоводства, возможно, из-за сжигания мусора, и уже потом загорелся лесной массив рядом. Сейчас лесной пожар локализован", - уточнил представитель администрации.

В связи с ухудшением пожарной обстановки в Братском районе введен режим ЧС. По данным на утро четверга, на территории района действует восемь лесных пожаров.

Ранее сообщалось, что массовые пожары произошли в пяти населенных пунктах Иркутской области, огнем уничтожено 40 жилых домов: 19 - в деревне Пойма, девять - в поселке Юрты, шесть - в Новотремино, три - на железнодорожной станции Горевой в Тайшетском районе, а также три дома в поселке Октябрьский Чунского района.

В Тайшетском и Чунском районах введены режимы ЧС.