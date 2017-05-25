В Новосибирске наркоман вломился через балкон и представился ищущим наркодилера опером

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Следственные органы СКР по Новосибирской области возбудили уголовное дело в отношении 33-летнего местного жителя, забравшегося в чужую квартиру на втором этаже и представившегося полицейским. Об этом сообщает следственное управление.

По версии следствия, 24 мая подозреваемый, находясь в состоянии наркотического опьянения, по балконным решеткам забрался на второй этаж одного из домов на улице Кропоткина, разбил стекло балконной двери и проник внутрь. В квартире в это время находилась семья - супруги и двое детей, которым подозреваемый заявил, что является действующим сотрудником полиции и выполняет служебное задание по розыску и задержанию наркодилера.

"Видя неадекватное восприятие мужчиной происходящих вокруг событий, жильцы квартиры выпроводили его в подъезд дома, а также вызвали на место происшествия работников полиции", - говорится в сообщении.

Прибывшие полицейские задержали мужчину и доставили в отдел полиции. Там задержанный ударил кулаком по лицу полицейского.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 139 УК РФ (незаконное проникновение в жилище против воли проживающего в нем лица), части 1 статьи 318 УК РФ (применение в отношении представителя власти насилия, не опасного для жизни и здоровья, при исполнении им служебных обязанностей).