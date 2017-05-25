Во время Кубка конфедераций останутся доступны прогулки по рекам и каналам Петербурга

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Ограничение на использование водных артерий Петербурга во время проведения Кубка конфедераций в июне не коснется рек и каналов. Об этом заявил губернатор города Георгий Полтавченко.

"Ограничение коснется исключительно водных путей, прилегающих к стадиону на Крестовском острове. Прогулки по рекам и каналам, Большой Неве - все это остается. Катайтесь на здоровье", - сказал Полтавченко в интервью федеральным информационным агентствам.

По словам градоначальника, ограничения у стадиона введут только на время Кубка конфедераций во второй половине июня.

Ранее Полтавченко обратился в министерство транспорта РФ с просьбой пересмотреть проект распоряжения о закрытии рек и каналов северной столицы на время проведения Кубкаконфедераций. Как сообщил "Интерфаксу" пресс-секретарь градоначальника Андрей Кибитов, обеспокоенность Г.Полтавченко вызвал проект распоряжения, опубликованный на сайте министерства.

"Губернатор написал министру транспорта (Максиму Соколову - ИФ) письмо, где выражает озабоченность проектом распоряжения, которое в данный момент вывешено Минтрансом на сайте. Сейчас они предлагают перекрыть все и сразу. В проекте четко прописано: всю акваторию закрыть на время кубка, что не совсем соответствует интересам города, в том числе, в части туристического и портового функционирования", - сказал А.Кибитов.

"Основной акцент в письме сделан на то, что это может нанести Санкт-Петербургу как имиджевый, так и экономический урон, поскольку под ограничение попадает акватория Большого порта и порта "Санкт-Петербург", - добавил пресс-секретарь.

Между тем пресс-служба министерства транспорта РФ сообщила, что проект приказа Минтранса об ограничениях для плавания маломерных судов во время Кубка конфедераций не предполагает полного перекрытия рек и каналов Петербурга.

"Меры, которые будут признаны необходимыми для организованного проведения турнира, обеспечения комфортного и безопасного посещения его объектов и других городских достопримечательностей гостями и жителями городов, потребуют внесения некоторых изменений в маршруты движения водного транспорта и других плавсредств, режим их стоянок. Подчеркнем, что эти меры не будут препятствовать функционированию транспортного, логистического и туристическо-рекреационного комплексов наших городов", - отмечается в сообщении.

В пресс-службе подчеркнули, что министерством "не принимались нормативно-правовые документы, предполагающие перекрытие всей или преобладающей части акватории и внутренних водных путей в границах российских городов, принимающих участие в Кубке конфедераций FIFA".

Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи.

Полный текст интервью опубликован на сайте www.interfax-russia.ru в разделе "Северо-Запад".