Главные новости
В миреВ Киеве опровергли планы закрыть железнодорожное сообщение с РФКультураТеатральные критики увидели в обысках в "Гоголь-центре" политический подтекстВ РоссииРоскомнадзор поддержал законопроект о регулировании мессенджеров
В России

Во время Кубка конфедераций останутся доступны прогулки по рекам и каналам Петербурга

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Ограничение на использование водных артерий Петербурга во время проведения Кубка конфедераций в июне не коснется рек и каналов. Об этом заявил губернатор города Георгий Полтавченко.

"Ограничение коснется исключительно водных путей, прилегающих к стадиону на Крестовском острове. Прогулки по рекам и каналам, Большой Неве - все это остается. Катайтесь на здоровье", - сказал Полтавченко в интервью федеральным информационным агентствам.

По словам градоначальника, ограничения у стадиона введут только на время Кубка конфедераций во второй половине июня.

Ранее Полтавченко обратился в министерство транспорта РФ с просьбой пересмотреть проект распоряжения о закрытии рек и каналов северной столицы на время проведения Кубкаконфедераций. Как сообщил "Интерфаксу" пресс-секретарь градоначальника Андрей Кибитов, обеспокоенность Г.Полтавченко вызвал проект распоряжения, опубликованный на сайте министерства.

"Губернатор написал министру транспорта (Максиму Соколову - ИФ) письмо, где выражает озабоченность проектом распоряжения, которое в данный момент вывешено Минтрансом на сайте. Сейчас они предлагают перекрыть все и сразу. В проекте четко прописано: всю акваторию закрыть на время кубка, что не совсем соответствует интересам города, в том числе, в части туристического и портового функционирования", - сказал А.Кибитов.

"Основной акцент в письме сделан на то, что это может нанести Санкт-Петербургу как имиджевый, так и экономический урон, поскольку под ограничение попадает акватория Большого порта и порта "Санкт-Петербург", - добавил пресс-секретарь.

Между тем пресс-служба министерства транспорта РФ сообщила, что проект приказа Минтранса об ограничениях для плавания маломерных судов во время Кубка конфедераций не предполагает полного перекрытия рек и каналов Петербурга.

"Меры, которые будут признаны необходимыми для организованного проведения турнира, обеспечения комфортного и безопасного посещения его объектов и других городских достопримечательностей гостями и жителями городов, потребуют внесения некоторых изменений в маршруты движения водного транспорта и других плавсредств, режим их стоянок. Подчеркнем, что эти меры не будут препятствовать функционированию транспортного, логистического и туристическо-рекреационного комплексов наших городов", - отмечается в сообщении.

В пресс-службе подчеркнули, что министерством "не принимались нормативно-правовые документы, предполагающие перекрытие всей или преобладающей части акватории и внутренних водных путей в границах российских городов, принимающих участие в Кубке конфедераций FIFA".

Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи.

Полный текст интервью опубликован на сайте www.interfax-russia.ru в разделе "Северо-Запад".

Теги: Петербург, Кубок конфедераций
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail
В России
Венедиктов рассказал об опасениях Немцова из-за поступавших ему угрозВенедиктов рассказал об опасениях Немцова из-за поступавших ему угроз
Политик думал, что его могут убить, но несколько раз отказывался от предложенной друзьями охраныПодробнее
Роскомнадзор поддержал законопроект о регулировании мессенджеровРоскомнадзор поддержал законопроект о регулировании мессенджеров
Такой законопроект был внесен в Госдуму накануне депутатами от трех разных фракцийПодробнее
Генпрокуратура рассмотрит запрос о проверке слов замглавы Transparency International Russia о ПоклонскойГенпрокуратура рассмотрит запрос о проверке слов замглавы Transparency International Russia о Поклонской
Сотрудник антикоррупционного центра собрался провести расследование в отношении экс-прокурора Крыма, предложившей проверить Transparency International на предмет коррупцииПодробнее
Обвиняемый в терроризме курсант попросил Шойгу разобраться в его делеОбвиняемый в терроризме курсант попросил Шойгу разобраться в его деле
Следствие полагает, что 19-летний курсант Военно-космической академии Вадим Осипов, якобы принявший ислам, готовил вооруженный захват своей казармыПодробнее
Режим ЧС федерального уровня введен в трех регионахРежим ЧС федерального уровня введен в трех регионах
Местные власти смогут задействовать ресурсы из центра для решения проблемПодробнее
МВД не нашло фактов коррупции в расследовании Навального о МедведевеМВД не нашло фактов коррупции в расследовании Навального о Медведеве
Сам Медведев называл расследование "лживым продуктом политических проходимцев"Подробнее
Путин предложил повысить зарплаты не попавшим под майские указы бюджетникамПутин предложил повысить зарплаты не попавшим под майские указы бюджетникам
Он попросил членов правительства не затягивать решение этого вопросаПодробнее
Участник мартовской акции в Москве осужден на полтора года колонииУчастник мартовской акции в Москве осужден на полтора года колонии
Приговор Александру Шпакову стал вторым обвинительным приговором по делу о насилии над полицейским на акции 26 марта в столицеПодробнее
"Ведомости" в рамках мирового соглашения опубликуют опровержение статьи о Фридмане"Ведомости" в рамках мирового соглашения опубликуют опровержение статьи о Фридмане
В газете признали, что опубликовали статью, не обратившись за комментариями напрямую к бизнесменуПодробнее
В Минкомсвязи не нашли предпосылок для блокировки TelegramВ Минкомсвязи не нашли предпосылок для блокировки Telegram
Ранее "Ведомости" писали, что Роскомнадзор попросил Telegram предоставить данные для внесения в реестр организаторов распространения информацииПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 24 мая6 фото
24 мая
Фотохроника 24 мая
Цветочное шоу в Челси9 фото
24 мая
Цветочное шоу в Челси
Лучшие фото недели10 фото
19 мая
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В миреВ Киеве опровергли планы закрыть железнодорожное сообщение с РФКультураТеатральные критики увидели в обысках в "Гоголь-центре" политический подтекстВ РоссииРоскомнадзор поддержал законопроект о регулировании мессенджеровВ РоссииОбвиняемый в терроризме курсант попросил Шойгу разобраться в своем деле
Замена газона на арене "Санкт-Петербург" обойдется в 9 млн рублей
Венедиктов рассказал об опасениях Немцова из-за поступавших ему угроз
В сдаваемой мигрантам квартире на юго-западе Москвы нашли похожее на бомбу устройство
Гендиректор IKEA Group неожиданно решил уволиться
Федерация велоспорта России не будет оспаривать отстранение гонщицы за допинг
ЦБ установил курсы доллара и евро на 26 мая
Фанаты новокузнецкого "Металлурга" организовали петицию за возвращение клуба КХЛ
На Украине еще не разработали механизм блокировки российских сайтов
Роскомнадзор поддержал законопроект о регулировании мессенджеров
Штормовое предупреждение объявлено в Москве
Украинская Рада ввела понятие "национальных видов спорта" и отнесла к ним гопак
Во время Кубка конфедераций останутся доступны прогулки по рекам и каналам Петербурга
Генпрокуратура рассмотрит запрос о проверке слов замглавы Transparency International Russia о Поклонской
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2017 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
Главная
В России В мире Экономика Спорт Культура Москва
Все новости Все сюжеты Все фотогалереи