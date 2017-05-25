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Следователь заявил о прекращении серии убийств пожилых женщин в Поволжье

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Руководитель следственной группы, занимающейся раскрытием дела серийного убийцы 23 пожилых женщин в различных регионах России, заявил, что преступник с 2013 года не совершал новых преступлений.

"Следствие считает, что данная серия (убийств - ИФ) на данный момент закончена", - сообщил следователь по расследованию особо важных уголовных дел третьего управления ГСУ Следственного комитета России Дмитрий Мясников на пресс-конференции в Казани в четверг.

"Следствие рассматривает различные версии прекращения его преступной деятельности", - сказал Мясников, отвечая на вопрос, не может ли это быть связано с тем, что убийца находится в местах лишения свободы или умер.

Розыск преступника, нападавшего на одиноких пожилых женщин с целью ограбления, начался в Татарстане в конце марта 2011 года. Убийства пожилых женщин совершались в основном на территории Приволжского федерального округа. При этом наибольшее число убийств было совершено в Казани.

Жертвами преступника также стали жительницы ряда других крупных региональных центров - Самары, Саратова, Челябинска, Екатеринбурга, Перми и Ижевска, в котором было совершено три убийства.

Убийца, используя доверие пенсионерок, представляясь сотрудником социальных или жилищных служб, проходил в квартиру, где душил их, после чего грабил. Найти его до сих пор не удалось.

Сообщалось также, что следствие искало "мужчину неславянской внешности возрастом от 20 до 35 лет, среднего телосложения, предпочитающего спортивный стиль одежды".

В Следственном комитете РФ считают, что человек, который в 2011-2012 годах убил больше 20 пожилых женщин, может быть жителем как Удмуртии, так и Татарстана.

Теги: Казань
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