Отвалившиеся у "скорой помощи" колеса травмировали школьницу под Саратовом

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Школьница пострадала в дорожном инциденте с участием кареты "скорой помощи" в пригороде Энгельса Саратовской области, сообщили "Интерфаксу" в региональном управлении ГИБДД в четверг.

Инцидент произошел в 7:25, когда "скорая помощь" возвращалась на подстанцию.

"У движущегося автомобиля отвалились задние колеса и задели стоявшую на тротуаре 16-летнюю школьницу. Она получила травмы и была госпитализирована в одну из клиник города", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе регионального Минздрава агентству уточнили, что в "скорой" пациентов не было, водитель и врач в результате ДТП не пострадали. Состояние школьницы оценивается как удовлетворительное.