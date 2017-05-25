В продукции поставщика "Макдоналдса" нашли опасные для здоровья препараты

Россельхознадзор выявил лекарственные препараты, в частности фуразолидон, в партии полуфабрикатов и оштрафовал ООО "Каргилл" на 300 тыс. рублей

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Россельхознадзор оштрафовал ООО "Каргилл" за производство потенциально опасной продукции на предприятии в Тульской области. ООО "Каргилл" является поставщиком сети "Макдоналдс".

Как сообщает служба, размер штрафа составляет 300 тыс. рублей. Кроме того, компании выдано предписание о приостановлении действия декларации соответствия на потенциально опасную продукцию. В отношении предприятия введен режим усиленного лабораторного контроля.

Как уточняет служба, в ходе лабораторных исследований, проведенных специалистами Центральной научно-методической ветеринарной лаборатории (ЦНМВЛ), были обнаружены лекарственные препараты, в частности фуразолидон, в партии полуфабрикатов - куриных котлет "МакНаггетсы". Этот препарат был также обнаружен и в замороженном курином филе производства компании "Белгранком", которое поступило на переработку.

Кроме того, в курином филе, изготовленном на АО "Ярославский бройлер" выявлены патогенные микроорганизмы, в частности сальмонеллы.

Как поясняет Россельхознадзор, обнаруженные лекарственные средства и патогенные микроорганизмы создают угрозу причинения вреда, жизни или здоровью граждан.

Продукция общим весом более 18 тонн, не соответствующая требованиям нормативных документов, направлена на утилизацию в соответствии с действующим законодательством РФ.

Как сообщили в Россельхознадзоре, компания "Каргилл" написала в службу письмо, в котором информирует, что производители мяса птицы не заявляли об использовании лекарственных средств при производстве мяса, контроль содержания фуразолидона в каждой партии сырья от этого поставщика не проводился.

В настоящее время поставки сырья с предприятия компании "Белгранком" приостановлены.

Вместе с тем в "Каргилл" считают избыточным приостановление действия декларации о соответствии продукции. "Данная мера приведет к остановке предприятия на неопределенный срок, что безусловно негативно скажется на взаимоотношениях с клиентами и нанесет значительный убыток для компании", - говорится в письме компании.

Однако, как считают в Россельхознадзоре, предприятию придется получить новую декларацию.

"В дальнейшем для того, чтобы снова начать выпуск этой продукции, компании будет необходимо обратиться в орган по сертификации, провести исследования продукции в любой аккредитованной лаборатории и в случае отсутствия проблем получить новую декларацию", - сообщила журналистам официальный представитель Россельхознадзора Юлия Мелано.