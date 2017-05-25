В России

В Крыму запретили селить детские экскурсионные группы в гостиницах и пансионатах

В РСТ распоряжение Совета министров республики назвали фактическим запретом детского экскурсионного туризма

В Крыму запретили селить детские экскурсионные группы в гостиницах и пансионатах
Фото: ТАСС, Алексей Павлишак

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - В Крыму запретили размещать детские экскурсионные группы в гостиницах и пансионатах, что фактически является запретом детского экскурсионного туризма, сообщила порталу "Интерфакс" пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина.

По ее словам, турфирмы неожиданно узнали о вышедшем ранее распоряжении Совета министров республики. В нем говорится о "недопущении размещения организованных групп детей, прибывших на отдых, оздоровление, экскурсии, различного вида соревнования, фестивали и другое, в средства размещения Республики Крым, не зарегистрированные в установленном порядке, не внесенные в реестр детских организаций оздоровления и отдыха, не имеющие официального разрешения на данный вид деятельности".

"Фактически турфирмы полностью лишены вариантов размещения для детских экскурсионных групп - можно селить детей только в лагерях и детских санаториях, потому что они входят в реестр Роспотребнадзора. Но там свой режим - проживание на 21 день, соответствующий график питания и т.д. Турфирмы же кормят детей на маршруте, который может длиться всего четыре-пять дней", - пояснила Тюрина.

Кроме того, большинство детских лагерей и санаториев работают только летом, а экскурсионные группы едут в течение всего года. Под вопросом оказались десятки детских организованных поездок в Крым из разных городов страны с размещением в отелях.

По данным РСТ, власти полуострова предложили гостиницам и пансионатам войти в реестр, чтобы они смогли принимать экскурсионные группы. "Но для этого объекты размещения должны выполнить ряд недешевых, а главное - совершенно им не нужных требований: огородить территорию отеля, ввести по периметру ограждения наблюдение, на окна выше второго этажа поставить решетки, ввести детское меню. Иными словами, стать пионерским лагерем", - отметила Тюрина.

Глава Совета регионов РСТ Ольга Санаева назвала такую ситуацию парадоксальной и недопустимой. По ее словам, причина происходящего - в ведомственной путанице.

"Туризм находится в ведении Министерства культуры, а детский отдых после трагедии на Сямозере и принятого нового закона оказался в Минобразования. И это ведомство, в силу своей специфики, сейчас выдвигает к детскому экскурсионному туризму те же требования, что и к организации оздоровительного отдыха детей", - отметила она.

Теги: Крым, РСТ
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