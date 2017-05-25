Медведев предложил заменить футболистов сборной России роботами

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, посмотрев игру роботов-футболистов в казанском IT-лицее, в шутку предложил вместо игроков сборной РФ по футболу поставить роботов.

В IT-лицее главе правительства показали роботов, которые запрограммированы, а зачастую и сконструированы руками учащихся, и имеют различные функции. Роботы в этом учебном заведении танцуют, сортируют заданные программой предметы по цветовым признакам, выращивают растения и даже контролируют учеников, как например, робот с именем Ева, запрограммированный как учитель математики.

Медведеву показали, в частности, машины, которые самостоятельно, без внешнего управления, участвовали в игре и забивали голы.

"Я вот думаю, может, действительно лучше вместо нашей сборной роботов поставить", - сказал в шутку Медведев, предположив, что в этом случае будут результаты.

Лицей был открыт в 2012 году и по итогам 2015/2016 учебного года вошел в десятку лучших образовательных организаций Татарстана и сотню первых российских общеобразовательных организаций по физико-математическому и физико-химическому профилям.

Медведев посетил IT-лицей перед заседанием Совета при президенте России по модернизации экономики и инновационному развитию. Кроме этого учебного заведения, он побывал в Институте фундаментальной медицины и биологии Казанского (Приволжского) федерального университета.