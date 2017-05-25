В Госдуме одобрили кандидатуру Небензи на должность постпреда РФ при ООН

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Комитет Госдумы по международным делам поддержал кандидатуру замминистра иностранных дел РФ Василия Небензи на должность постоянного представителя России при ООН.

"Комитет принял положительное решение по этому кадровому вопросу", - сообщил "Интерфаксу" источник в комитете в связи с прошедшим в четверг обсуждением кандидатуры Небензи на этот пост. От МИДа депутатам его представил замминистра Геннадий Гатилов.

Небензе 55 лет, он находится на дипломатический работе с 1983 года, замминистра иностранных дел РФ - с 2013 года.

Ранее постпредом РФ при ООН был Виталий Чуркин; он скончался в феврале этого года.