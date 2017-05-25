Вузам выделят по 30 млн рублей на научные разработки студентов

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Правительство РФ выделит в нынешнем году по 30 млн рублей ряду вузов для поддержки научных разработок студентов, заявил вице-премьер Аркадий Дворкович на встрече главы правительства РФ Дмитрия Медведева со студентами Приволжского федерального университета.

"Из нескольких пилотных программ поддержки технологичного предпринимательства каждый вуз получит примерно по 30 млн рублей и сможет выбрать, что именно поддерживать - либо поездки (студентов на выставки и конференции), либо гранты давать",- сказал Дворкович.

Со своей стороны Медведев уточнил, что Минобрнауки необходимо принять ряд решений, которые позволят вузам финансировать такие командировки студентов и избежать при этом отнесения таких расходов к категории неэффективных.

"Нужно все-таки договариваться с (потенциальными) работодателями, которые способны иногда такие расходы (по командировкам) на себя взять", - сказал премьер.

"Но если это в чистом виде пока еще экспериментальная стадия, пока нет партнерских фирм, давайте подумаем, каким образом упростить оформление такого рода командировок с тем, чтобы руководство университетов не упрекали в неэффективном расходовании средств",- добавил Медведев.