С МКС запустили девять малых спутников

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Астронавты на Международной космической станции (МКС) в четверг запустили девять малых спутников, сообщил "Интерфаксу" источник в ракетно-космической отрасли.

"Запущено девять малых спутников, старт которых был отложен в начале недели", - сказал собеседник агентства.

В пятницу, как ожидается, будут запущены еще восемь малых спутников.

Спутники запускаются по командам с Земли. Предварительно астронавты на МКС устанавливают контейнеры со спутниками, затем платформа с контейнерами выносится через шлюзовую камеру и при помощи дистанционного манипулятора переведется в положение для запуска.

Запуск малых спутников с борта МКС ранее был запланирован на 22 мая, но был отложен из-за проблем с внешним компьютером на американском сегменте станцию.

"Вечером в субботу вышел из строя один из двух компьютеров снаружи американского сегмента МКС - "MDM-1" на секции "S0". В этой связи график работ будет сдвинут. В том числе отложен запуск с помощью японского манипулятора и американской пусковой системы 20-25 малых спутников, запланированный на 23-25 мая", - сказал источник.

Ранее сообщалось, что астронавты летом этого года могут запустить с борта МКС еще около 20 малых спутников. На минувшей недели с борта МКС было запущено 17 таких спутников.