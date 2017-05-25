В Петербурге детям запретят гулять по кладбищам ночью

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко одобрил законопроект, запрещающий несовершеннолетним гулять ночью по кладбищам, подвалам и крышам домов без сопровождения взрослых, сообщила пресс-служба регионального отделения партии "Единая Россия" в четверг.

"Предлагаемые изменения устанавливают дополнительные гарантии безопасности несовершеннолетних в общественных местах и на различных объектах городской инфраструктуры, представляющих повышенную опасность для их жизни и здоровья. Они позволят снизить уровень детского травматизма, предупредить причинение вреда духовному и нравственному развитию несовершеннолетних, оградить несовершеннолетних от негативного воздействия табачного дыма на их организм, а также направлены на профилактику правонарушений и иных происшествий с участием несовершеннолетних", - сказал лидер фракции "Единой России" в Законодательном собрании Петербурга Александр Тетердинко.

Тетердинко в законопроекте предлагает включить в список мест, в которых нахождение подростков запрещается, стрип-клубы, букмекерские конторы, кальянные и вейп-кафе.

В законопроекте отдельно предлагается список мест, в которых нахождение несовершеннолетних в ночное время запрещается без сопровождения родителей. Имеющийся список предлагается дополнить кладбищами, котельными, подвалами и колодцами, крышами и чердаками домов, свалками, стройками, гаражами и кладбищами. Ранее законопроект Тетердинко поддержали в региональном управлении СКР, добавили в пресс-службе. Парламент рассмотрит законопроект на пленарных заседаниях.