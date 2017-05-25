Главные новости
МоскваГотовивших теракты на транспорте членов ИГ задержали в МосквеЭкономикаВЭБ констатировал падение доходов россиян в апреле до уровня 2009 годаВ РоссииНаггетсы поставщика "Макдоналдса" оказались опасными для здоровья
В России

В Петербурге детям запретят гулять по кладбищам ночью

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко одобрил законопроект, запрещающий несовершеннолетним гулять ночью по кладбищам, подвалам и крышам домов без сопровождения взрослых, сообщила пресс-служба регионального отделения партии "Единая Россия" в четверг.

"Предлагаемые изменения устанавливают дополнительные гарантии безопасности несовершеннолетних в общественных местах и на различных объектах городской инфраструктуры, представляющих повышенную опасность для их жизни и здоровья. Они позволят снизить уровень детского травматизма, предупредить причинение вреда духовному и нравственному развитию несовершеннолетних, оградить несовершеннолетних от негативного воздействия табачного дыма на их организм, а также направлены на профилактику правонарушений и иных происшествий с участием несовершеннолетних", - сказал лидер фракции "Единой России" в Законодательном собрании Петербурга Александр Тетердинко.

Тетердинко в законопроекте предлагает включить в список мест, в которых нахождение подростков запрещается, стрип-клубы, букмекерские конторы, кальянные и вейп-кафе.

В законопроекте отдельно предлагается список мест, в которых нахождение несовершеннолетних в ночное время запрещается без сопровождения родителей. Имеющийся список предлагается дополнить кладбищами, котельными, подвалами и колодцами, крышами и чердаками домов, свалками, стройками, гаражами и кладбищами. Ранее законопроект Тетердинко поддержали в региональном управлении СКР, добавили в пресс-службе. Парламент рассмотрит законопроект на пленарных заседаниях.

Теги: Санкт-Петербург
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail
В России
В Госдуме отвергли идею заменить депутатов роботамиВ Госдуме отвергли идею заменить депутатов роботами
"А люди куда денутся? Людей все больше и больше", - задались вопросом в ДумеПодробнее
В Крыму запретили селить детские экскурсионные группы в гостиницах и пансионатахВ Крыму запретили селить детские экскурсионные группы в гостиницах и пансионатах
В РСТ распоряжение Совета министров республики назвали фактическим запретом детского экскурсионного туризмаПодробнее
В продукции поставщика "Макдоналдса" нашли опасные для здоровья препаратыВ продукции поставщика "Макдоналдса" нашли опасные для здоровья препараты
Россельхознадзор выявил лекарственные препараты, в частности фуразолидон, в партии полуфабрикатов и оштрафовал ООО "Каргилл" на 300 тыс. рублейПодробнее
Минкомсвязи предложило вводить "закон Яровой" поэтапноМинкомсвязи предложило вводить "закон Яровой" поэтапно
В первую очередь речь идет о поэтапности действия закона в регионах, отметил глава ведомства Николай НикифоровПодробнее
Венедиктов рассказал об опасениях Немцова из-за поступавших ему угрозВенедиктов рассказал об опасениях Немцова из-за поступавших ему угроз
Политик думал, что его могут убить, но несколько раз отказывался от предложенной друзьями охраныПодробнее
Роскомнадзор поддержал законопроект о регулировании мессенджеровРоскомнадзор поддержал законопроект о регулировании мессенджеров
Такой законопроект был внесен в Госдуму накануне депутатами от трех разных фракцийПодробнее
Генпрокуратура рассмотрит запрос о проверке слов замглавы Transparency International Russia о ПоклонскойГенпрокуратура рассмотрит запрос о проверке слов замглавы Transparency International Russia о Поклонской
Сотрудник антикоррупционного центра собрался провести расследование в отношении экс-прокурора Крыма, предложившей проверить Transparency International на предмет коррупцииПодробнее
Обвиняемый в терроризме курсант попросил Шойгу разобраться в его делеОбвиняемый в терроризме курсант попросил Шойгу разобраться в его деле
Следствие полагает, что 19-летний курсант Военно-космической академии Вадим Осипов, якобы принявший ислам, готовил вооруженный захват своей казармыПодробнее
Режим ЧС федерального уровня введен в трех регионахРежим ЧС федерального уровня введен в трех регионах
Местные власти смогут задействовать ресурсы из центра для решения проблемПодробнее
МВД не нашло фактов коррупции в расследовании Навального о МедведевеМВД не нашло фактов коррупции в расследовании Навального о Медведеве
Сам Медведев называл расследование "лживым продуктом политических проходимцев"Подробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 24 мая6 фото
24 мая
Фотохроника 24 мая
Цветочное шоу в Челси9 фото
24 мая
Цветочное шоу в Челси
Лучшие фото недели10 фото
19 мая
Лучшие фото недели
Все фотогалереи
Цитата дня

Да дураки

Владимир Путин о причинах обысков у Кирилла Серебренникова и в "Гоголь-центре"

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
МоскваГотовивших теракты на транспорте членов ИГ задержали в МосквеЭкономикаВЭБ констатировал падение доходов россиян в апреле до уровня 2009 годаВ РоссииНаггетсы поставщика "Макдоналдса" оказались опасными для здоровьяВ миреВ Киеве опровергли планы закрыть железнодорожное сообщение с РФ
Предложенная Путиным индексация зарплат коснется 5,8 млн бюджетников
В Петербурге детям запретят гулять по кладбищам ночью
Более 9 тыс. жителей Ставрополья из-за паводка остались без света и воды
Главный бухгалтер "Седьмой студии" согласилась на сделку со следствием
Члены ОПЕК договорились продлить соглашение о сокращении нефтедобычи
С МКС запустили девять малых спутников
Задержание главного бухгалтера "Седьмой студии" продлили на 72 часа
Вузам выделят по 30 млн рублей на научные разработки студентов
"Мегафон" назвал дату запуска оператора VKMobile
Избирком Петербурга зарегистрировал инициативу отозвать мандаты у противников передачи Исаакия
В Госдуме отвергли идею заменить депутатов роботами
В Госдуме одобрили кандидатуру Небензи на должность постпреда РФ при ООН
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2017 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
Главная
В России В мире Экономика Спорт Культура Москва
Все новости Все сюжеты Все фотогалереи