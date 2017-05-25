Посадившую приемного сына на цепь жительницу Самары оштрафовали на 7 тыс. руб.

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Мировой судья Красноармейского района в четверг вынес приговор местной жительнице, которая посадила 9-летнего ребенка на цепь, чтобы тот не ушел из дома и не хулиганил.

"Суд приговорил женщину к 7 тыс. рублей штрафа по статье 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего", - сообщила агентству "Интерфакс-Поволжье" официальный представитель прокуратуры Самарской области Ульяна Кудинова. По ее словам, после инцидента приемный ребенок был изъят из семьи и передан "на государственное обеспечение".

43-летняя жительница Красноармейского района области была опекуншей мальчика с восьмимесячного возраста. Летом 2016 года, уходя из дома, приемная мать обмотала металлической цепью ногу ребенка и прикрепила к стулу навесным замком. В ее отсутствие он смог выйти за дверь и появился у соседей с цепью и замком на ноге.

Позже женщина заявила следователям, что это была вынужденная мера - она привязала мальчика цепью к стулу, чтобы на несколько часов отлучиться из дома. Она утверждала, что ее приемный сын состоит на учете у психиатра, проходит систематическое лечение, в отсутствие взрослых может убежать из дома, ведет себя агрессивно, а также совершал кражи и поджоги.

По ее словам, ранее она насилия к ребенку не применяла. При осмотре ребенка видимых телесных повреждений обнаружено не было. Сообщалось также, что до инцидента семья характеризовалась положительно.