В Татарстане разработают мобильный тариф для мусульман

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Духовное управление мусульман Татарстана разрабатывает специальный тариф мобильной связи для приверженцев ислама.

"Например, можно будет получить рассылку "хадис дня", какое-то наставление. Если будет праздник, мы поздравим", - сообщил муфтий республики Камиль Самигуллин, которого цитирует в четверг сайт местного выпуска газеты "Коммерсантъ".

Кроме того, для пользователей будет доступна услуга "разбуди на намаз".

"Это как коллекторы звонят тебе и мучают, мучают, пока трубку не возьмешь. Здесь то же самое. Телефон будет красиво говорить: просыпайся, намаз надо читать", - рассказал муфтий.