В России

Марат Сафин решил сложить депутатские полномочия

Комитет по регламенту принял решение удовлетворить просьбу спортсмена

Марат Сафин решил сложить депутатские полномочия
Депутат Госдумы от "Единой России" Марат Сафин
Фото: ТАСС, Станислав Красильников

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Депутат Госдумы от "Единой России", теннисист Марат Сафин решил отказаться от депутатского мандата. Комитет Думы по регламенту рекомендовал удовлетворить его просьбу.

"Да, все, комитет по регламенту принял решение удовлетворить просьбу Сафина о досрочном сложении депутатских полномочий", - сказал член комитета по регламенту Владимир Поздняков "Интерфаксу". По его словам, такое решение комитет принял в среду.

Поздняков обратил внимание, что в соответствии с законом о статусе депутата народный избранник может в любой момент выразить желание отказаться от мандата.

В соответствии с регламентом, решение комитета должна поддержать либо не поддержать Госдума на своем заседании.

Сафин был избран в Думу по списку партии "Единая Россия".

Марат Сафин - двукратный победитель турниров серии "Большого шлема" в мужском одиночном разряде: в 2000 году он выиграл US Open, спустя пять лет - Australian Open.

Теги: Марат Сафин, Госдума, теннис
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