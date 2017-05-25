Роспотребнадзор предложил ввести уголовную ответственность за фальсификацию продуктов

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Роспотребнадзор подготовил законопроект, предусматривающий введение уголовной ответственности за фальсификацию продуктов, заявила глава ведомства, главный санитарный врач РФ Анна Попова.

"Мы настаиваем на том, чтобы за это была еще и уголовная ответственность", - рассказала Попова в интервью "Российской газете", которое будет опубликовано в пятницу.

"По действующему законодательству, если производитель заявляет наличие каких-то компонентов в продуктах в определенных объемах и указывает их на упаковке, значит все это и должно содержаться в продукте. Если выявляются другие, незаявленные ингредиенты - это уже фальсификат, обман потребителя", - сказала Попова.

Она отметила, что сейчас за подобные нарушения предусмотрены штрафы до миллиона рублей.

Попова рассказала, что подготовлен проект закона уже прошел все необходимые согласования.

Она отметила, что чаще всего в России подделывают мясные и молочные консервы.