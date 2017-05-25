В РЖД заявили о небольшом ущербе от атаки вируса WannaCry

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - ОАО "Российские железные дороги", чья IT-система подверглась атаке компьютерного вируса WannaCry, не понесло существенных потерь, заявил глава компании Олег Белозеров.

"Мы, к несчастью, тоже были затронуты атакой этого вируса. Вместе с тем, для нас это не новая проблема, поскольку железная дорога и риски, которые влияют на надежность работы железной дороги, многие годы рассматривались, и последнее время мы знали, что киберугроза является одной из ключевых", - сказал он в интервью телеканалу "Россия 24".

"Несмотря на то, что у нас небольшие проблемы существовали, система сбоя не дала, все сервисы и услуги осуществлялись своевременно и в полном объеме. Другое дело, что мы сейчас проанализируем эту ситуацию. Мы проводим регулярно киберучения, мы работаем с нашими компаниями, которые работают в этом направлении, очень активно взаимодействуем с "Лабораторией Касперского", и в этой части у нас хорошие результаты, мы надежно защищены", - заявил глава РЖД.

Ущерб от вирусной атаки он охарактеризовал как "очень небольшой".