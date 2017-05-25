Министр энергетики Саудовской Аравии собрался приехать в Россию посмотреть Арктику и Сибирь

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Министр нефти Саудовской Аравии Халид аль-Фалих сообщил о планах посетить Россию на следующей неделе.

"Я планирую приехать в Россию на три дня", - сказал он.

В России аль-Фалих планирует встретиться с представителями нефтяной отрасли, правительства РФ и посетить Санкт-Петербургский экономический форум.

Он также рассказал, что его российский коллега - министр энергетики Александр Новак обещал показать ему Арктику и Сибирь.

"Министр Новак, в том числе, обещал свозить меня в Сибирь, в Арктику и "заморозить" меня. Так что мы планируем узнать Россию с разных сторон и оценить ее инновации и технологии и силу российской нефтяной отрасли", - добавил аль-Фалих.