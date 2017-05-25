Правительство внесло в Госдуму законопроект об инновационных научно-технологических центрах

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Правительство РФ внесло на рассмотрение Госдумы законопроект о создании и работе инновационных научно-технологических центров (ИНТЦ), текст документа размещен в четверг в базе законодательной деятельности нижней палаты парламента.

В проекте предлагается прописать, что ИНТЦ представляют собой часть территории субъекта РФ, которая определяется правительством РФ и на которой действует особый правовой режим осуществления деятельности.

На такой территории также формируется необходимая инфраструктура "в целях создания, в том числе благоприятных условий для реализации приоритетных направлений развития науки, техники и технологий", говорится в законопроекте.

В соответствии с документом, подобные центры создаются на базе образовательных организаций высшего образования или научных организаций, соответствующих критериям, устанавливаемым правительством РФ.

Решение о создании каждого центра, а также правила проекта в отношении такого центра будут приниматься правительством РФ, предполагает документ.

В целях инфраструктурного и научно-методического обеспечения создания центра предусматривается учреждение фондов, учредителями которых могут выступать правительство РФ и инициатор проекта.

Функции по управлению центром возлагаются на управляющую компанию - публичное акционерное общество, определенное правительством РФ.

Финансовое обеспечение деятельности фондов и управляющих компаний будет осуществляться за счет собственных средств, средств федерального бюджета, а также за счет иных источников.

Законопроектом предусматриваются особые режимы осуществления отдельных видов деятельности на территории центра.