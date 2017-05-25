В России

Правительство внесло в Госдуму законопроект об инновационных научно-технологических центрах

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Правительство РФ внесло на рассмотрение Госдумы законопроект о создании и работе инновационных научно-технологических центров (ИНТЦ), текст документа размещен в четверг в базе законодательной деятельности нижней палаты парламента.

В проекте предлагается прописать, что ИНТЦ представляют собой часть территории субъекта РФ, которая определяется правительством РФ и на которой действует особый правовой режим осуществления деятельности.

На такой территории также формируется необходимая инфраструктура "в целях создания, в том числе благоприятных условий для реализации приоритетных направлений развития науки, техники и технологий", говорится в законопроекте.

В соответствии с документом, подобные центры создаются на базе образовательных организаций высшего образования или научных организаций, соответствующих критериям, устанавливаемым правительством РФ.

Решение о создании каждого центра, а также правила проекта в отношении такого центра будут приниматься правительством РФ, предполагает документ.

В целях инфраструктурного и научно-методического обеспечения создания центра предусматривается учреждение фондов, учредителями которых могут выступать правительство РФ и инициатор проекта.

Функции по управлению центром возлагаются на управляющую компанию - публичное акционерное общество, определенное правительством РФ.

Финансовое обеспечение деятельности фондов и управляющих компаний будет осуществляться за счет собственных средств, средств федерального бюджета, а также за счет иных источников.

Законопроектом предусматриваются особые режимы осуществления отдельных видов деятельности на территории центра.

Теги: Госдума
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail
В России
Экс-главу "Седьмой студии" Итина отправили под домашний арестЭкс-главу "Седьмой студии" Итина отправили под домашний арест
Руководителей "Седьмой студии" обвиняют в похищении 200 млн бюджетных рублейПодробнее
Марат Сафин решил сложить депутатские полномочияМарат Сафин решил сложить депутатские полномочия
Комитет по регламенту принял решение удовлетворить просьбу спортсменаПодробнее
В Госдуме отвергли идею заменить депутатов роботамиВ Госдуме отвергли идею заменить депутатов роботами
"А люди куда денутся? Людей все больше и больше", - задались вопросом в ДумеПодробнее
В Крыму запретили селить детские экскурсионные группы в гостиницах и пансионатахВ Крыму запретили селить детские экскурсионные группы в гостиницах и пансионатах
В РСТ распоряжение Совета министров республики назвали фактическим запретом детского экскурсионного туризмаПодробнее
В продукции поставщика "Макдоналдса" нашли опасные для здоровья препаратыВ продукции поставщика "Макдоналдса" нашли опасные для здоровья препараты
Россельхознадзор выявил лекарственные препараты, в частности фуразолидон, в партии полуфабрикатов и оштрафовал ООО "Каргилл" на 300 тыс. рублейПодробнее
Минкомсвязи предложило вводить "закон Яровой" поэтапноМинкомсвязи предложило вводить "закон Яровой" поэтапно
В первую очередь речь идет о поэтапности действия закона в регионах, отметил глава ведомства Николай НикифоровПодробнее
Венедиктов рассказал об опасениях Немцова из-за поступавших ему угрозВенедиктов рассказал об опасениях Немцова из-за поступавших ему угроз
Политик думал, что его могут убить, но несколько раз отказывался от предложенной друзьями охраныПодробнее
Роскомнадзор поддержал законопроект о регулировании мессенджеровРоскомнадзор поддержал законопроект о регулировании мессенджеров
Такой законопроект был внесен в Госдуму накануне депутатами от трех разных фракцийПодробнее
Генпрокуратура рассмотрит запрос о проверке слов замглавы Transparency International Russia о ПоклонскойГенпрокуратура рассмотрит запрос о проверке слов замглавы Transparency International Russia о Поклонской
Сотрудник антикоррупционного центра собрался провести расследование в отношении экс-прокурора Крыма, предложившей проверить Transparency International на предмет коррупцииПодробнее
Обвиняемый в терроризме курсант попросил Шойгу разобраться в его делеОбвиняемый в терроризме курсант попросил Шойгу разобраться в его деле
Следствие полагает, что 19-летний курсант Военно-космической академии Вадим Осипов, якобы принявший ислам, готовил вооруженный захват своей казармыПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 24 мая6 фото
24 мая
Фотохроника 24 мая
Цветочное шоу в Челси9 фото
24 мая
Цветочное шоу в Челси
Лучшие фото недели10 фото
19 мая
Лучшие фото недели
Все фотогалереи
Цитата дня

Да дураки

Владимир Путин о причинах обысков у Кирилла Серебренникова и в "Гоголь-центре"

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
МоскваГотовивших теракты на транспорте членов ИГ задержали в МосквеЭкономикаВЭБ констатировал падение доходов россиян в апреле до уровня 2009 годаВ РоссииНаггетсы поставщика "Макдоналдса" оказались опасными для здоровьяВ миреВ Киеве опровергли планы закрыть железнодорожное сообщение с РФ
Режиссер Учитель призвал Госдуму повлиять на Поклонскую
Суд в США оставил в силе приостановку иммиграционного указа Трампа
Госкомпании будут платить дивиденды из прибыли по МСФО
По обращению Поклонской начата проверка кинокомпании режиссера Учителя
Экс-главу "Седьмой студии" Итина отправили под домашний арест
Citizen Lab узнала о попытке хакеров дискредитировать критиков российских властей
Министр энергетики Саудовской Аравии собрался приехать в Россию посмотреть Арктику и Сибирь
Геннадий Орлов опроверг озвученную им информацию о его выводе за штат "Матч ТВ"
Россия улучшила позиции в рейтинге доступности открытых данных
В РЖД заявили о небольшом ущербе от атаки вируса WannaCry
Саудовская Аравия собралась сохранить добычу нефти на текущем уровне
Основной претендент на пост директора ФБР снял свою кандидатуру
Тренировка сборной России по футболу
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2017 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
Главная
В России В мире Экономика Спорт Культура Москва
Все новости Все сюжеты Все фотогалереи