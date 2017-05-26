Рогозин опубликовал первое видео полета вертолета Ка-62

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Новейший вертолет Ка-62 совершил первый испытательный полет на базе Арсеньевской авиационной компании "Прогресс", сообщается в четверг на сайте холдинга "Вертолеты России".

Видео полета также опубликовал в своем твиттере вице-премьер Дмитрий Рогозин.

КА-62 начал летать. Поздравляю коллектив конструкторов, заводчан ААК "Прогресс" и летчиков-испытателей! pic.twitter.com/hrGxZpt48n — Дмитрий Рогозин (@Rogozin) 25 мая 2017 г.

Ка-62 выполнял полет по кругу на скорости 110 км/ч в течение 15 минут.

Разработка вертолета ведется с 1990 года на основе военного Ка-60. Отличительными чертами Ка-62 являются модульность конструкции и использование современных материалов, которое позволяет значительно облегчить вертолет и увеличить его скорость, маневренность и грузоподъемность.