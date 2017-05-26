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СПЧ предложит президенту провести первую в истории РФ административную амнистию

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Представители Совета при президенте РФ по правам человека (СПЧ) собираются предложить Владимиру Путину провести первую в истории России административную амнистию, которая, по их мнению, облегчит жизнь миллионов граждан, сообщает в пятницу газета "Коммерсант".

"Совет при президенте РФ по правам человека предлагает главе государства провести административную амнистию. В России ее еще никогда не было, хотя законом такая возможность предусмотрена. (...) СПЧ готов представить главе государства свои наработки по амнистии, которую предлагается приурочить к 100-летию Октябрьской революции", - говорится в публикации.

По данным издания, авторы идеи считают, что амнистия "может облегчить жизнь миллионов граждан - например, водителей, лишенных прав, граждан, совершивших экономические правонарушения, нарушителей иммиграционного режима и правил проведения митингов".

Председатель СПЧ Михаил Федотов надеется, что Путин поддержит предложение совета и выступит с инициативой проведения административной амнистии.

"Она хороша тем, что касается людей, которые совершили лишь административные правонарушения, а не преступления. Она может распространиться не на тысячи, а на миллионы людей", - приводятся в публикации слова Федотова.

Издание отмечает, что, по словам главы СПЧ, он уже передал первому замглавы администрации президента Сергею Кириенко записку с концепцией проведения амнистии к 100-летию Октябрьской революции. В совете готовы создать проект постановления, который президент может внести в Госдуму.

Теги: СПЧ, Владимир Путин
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